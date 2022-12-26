Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 02:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
[Fotograf: İHA]
Ankara-Polatlı yolunda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Çarpma sonucunda otomobil sürücü hayatını kaybetti.
Polatlı-Ankara yolu üzerinde, Sinan Atik kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpma sonucunda Atik, otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkarırken 112 Acil Servis ekipleri, şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen Atik yaşamını yitirdi.
Etiketler: Ankara
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