Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da devrilen yakıt tankerinin sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]
Iğdır'da yakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
İran uyruklu Nasser Balighikhosrosahi idaresindeki boş yakıt tankeri, Tuzluca ilçesinde şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Etiketler: Iğdır Trafik Kazası
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