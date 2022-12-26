Doğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen kayak merkezleri arasında yer alan, il merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafede bulunan kayak merkezinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Devlet yatırımı olarak yapılan kayak merkezinin dinlenme tesisleri ile telesiyej ve teleski bölümlerinde de çalışma gerçekleştirildi.

Valilik, Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Kayak Federasyonu işbirliğiyle bu yıl kayak merkezinde etkinlikler de düzenlenecek.

Geçen yıl yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiği merkezde, bu sezon ziyaretçi sayısının 200 bini bulması hedefleniyor.

Bu arada, kayak merkezinin bulunduğu bölgeye sezonun ilk karı yağdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, yaz mevsimi boyunca merkezde bakım ve onarım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kayak merkezinin çevresini ağaçlandırdıklarını dile getiren Loğoğlu, gelecekte bölgeye yaklaşık 10 bin fidan dikmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hesarek Kayak Merkezinin ülke genelinde bilindiğini anlatan Loğoğlu, şöyle konuştu:

"Bölgedeki illerimizden vatandaşlarımız kayak yapmak için Bingöl'ü tercih ediyor. 100 yataklı misafirhanemiz var. Misafirhanemizin yetmediği dönemlerde Yolçatı Kayak Merkezimizde 80 misafirimizi ağırlayabiliyoruz. Merkezde kar yağmaya başladı ve merkez açılma aşamasına geldi. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki günlerden itibaren kar yağışının yoğunlaşmasıyla merkez cıvıl cıvıl hale gelecek. 81 ilden sporcu kardeşlerimizi ve vatandaşlarımızı merkeze bekliyoruz."

Loğoğlu, geçen sezonda 150 bin kişinin merkezi ziyaret ettiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezon 200 bin misafirimizi ağırlamayı ümit ediyoruz. Uzmanlardan aldığımız bilgiye göre, Hesarek Kayak Merkezimizde yağan kar kristallerinin başka kayak merkezinde olmadığı, sadece burada olduğu bildirildi. Türkiye'deki tüm kayak camiası tarafından bunlar bilinmekte. İlimizi sporcular yoğun bir şekilde ziyaret ediyor. Merkez nisan ayının ilk haftasına kadar hizmet verebiliyor. Bu da Hesarek Kayak Merkezini ön plana çıkarıyor. Bu sezon misafirlerimize çok güzel günler geçireceğimizi vadediyoruz."