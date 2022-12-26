Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişiye 19 bin lira ceza
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaçak avlanan 4 kişiye 19 bin 800 lira idari ceza uygulandı.
Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri, Nurhak ilçesine bağlı Yılanovası mevkisinde gece projektörle av yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleriyle çalışma başlattı.
4 kişiyi suç üstü yakalayan ekipler, şüphelilere toplam 19 bin 800 lira ceza kesti.
Avda kullanılan bir otomobil, 2 motosiklet ile bir tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.
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