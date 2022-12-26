Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri, Nurhak ilçesine bağlı Yılanovası mevkisinde gece projektörle av yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleriyle çalışma başlattı.

4 kişiyi suç üstü yakalayan ekipler, şüphelilere toplam 19 bin 800 lira ceza kesti.

Avda kullanılan bir otomobil, 2 motosiklet ile bir tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.