Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Börezli Mahallesi'ndeki bir işletmede koyun keçi çiçek hastalığı tespit edildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerekli idari tedbirler alınarak aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, Börezli, Kızıklı, Çallı, Kuyucak ve Dutluca mahallelerinin koruma ve gözetim bölgesi ilan edildiği, 9 Aralık'ta hastalık bölgesine küçükbaş hayvan giriş çıkışının yasaklandığı ifade edildi.

Börezli Mahallesi ile koruma ve gözetim bölgesi olarak belirlenen diğer mahallelerde 1610 küçükbaş hayvanın hastalığa karşı aşılandığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekiplerinin hastalık mihrakının bulunduğu bölgede yapmış olduğu inceleme sonucunda çiçek hastalığına bağlı olarak 15 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir. Aşılama çalışmalarının tamamlandığı 15 Aralık tarihinden sonra ise herhangi bir ölüm vakası rapor edilmemiştir."

Koyun keçi çiçek hastalığı ile diğer bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı yeterli miktarda aşının bulunduğu belirtilen açıklamada, Börezli Mahallesi ve çevresinde hastalığın sönüş periyoduna girdiği ifade edildi.