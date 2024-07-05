Azerbaycan'a genç kalemler kazandırılıyor

Yunus Emre Enstitüsü, Azerbaycan’da bulunan temsilciliğiyle iki ülke arasındaki müşterek değerleri vurgulamanın yanı sıra edebiyat alanında birbirinden özgün çalışmalar yürütmeye ve bu alanda yetenekli gençleri teşvik etmeye yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği "Yaratıcı Yazarlık Atölyesi" ile Azerbaycan’a ve Türk Dünyası’na genç kalemler kazandırılması amaçlanıyor.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Selçuk Karakılıç, on hafta devam eden ve Azerbaycanlılardan yoğun ilgi gören "Yaratıcı Yazarlık Atölyesi"nin yazmaya hevesli yazar adayları bir araya getirdiğini belirtti.

"Kitap okumak aslında kelime fethetmektir"

Koordinatör Karakılıç, "Kitap okumak aslında kelime fethetmektir, biz kelimelerle düşünür, konuşur ve yazarız. Bu büyük fetihten sonra meseleleri yorumlayabilir, başkalarının göremediğini görebilir ve yazabiliriz. Aslında yazar, herkesin gördüğünü derinlikli bir analizle yorumlayabildiği için eser verebilendir. Biz, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ile yeni yazarlar keşfetmek ve hem Azerbaycan’a hem de Türk Dünyası’na genç kalemler kazandırmak istedik" ifadelerini kullandı.

"Yazarlık bir keşiftir"

Atölyeye katılan kursiyerlerden Aybeniz Memmedova, birçok kişinin yazar olmayı hayal ettiğini ancak bu hayali gerçekleştirebilecek cesaretinin olmadığını çünkü kişilerin kendilerini yetersiz hissettiğini belirterek Yaratıcı Yazarlık Atölyesinin yeni bir ufuk açtığını ifade etti.

Memmedova, "İnsan bilinmeyenden korkar. Bu eğitimi aldıktan sonra yazarlığın gizemli, karanlık ve sisli yolu benim için netleşti. Neden yazmak istediğimi anladıktan ve yazma yöntemimi keşfettikten sonra hayalime bir adım daha yaklaştım. Detaylar hikayeme renk, karakterlerime ruh kattı" diye konuştu.

Bir blogda çeşitli yazılar yazan ancak hikaye yazmaya cesaret edemeyen Psikolog Murad Akifsoy, "Hikaye türüne geçiş konusunda tereddütlüydüm. Teknik meseleleri bilmediğim için endişeliydim. Yaratıcı Yazarlık Atölyesine devam ettikçe yazmanın bana göre olduğunu anladım. Yazdığım hikâyenin ortaya çıkma nedeninin de Yaratıcı Yazarlık Atölyesi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendimi keşfettim"

Yaratıcı yazarlık eğitimlerine katılarak yazmanın inceliklerini teorik olarak öğrendiğini kaydeden Aytekin İmanova, "Yazarlığın ve yazma sanatının arka planını farklı boyutlarıyla gördüm. Aslında kendimi keşfettim. Yazabileceğim duygusu oluştu. Neyi, nasıl yazabilirim sorularına cevaplar buldum. Çeşitli sorularıma cevap aradığım Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, kendimi keşfetmeme yardımcı oldu" dedi.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesinin Eğitmeni Dr. Ramil Ehmed, "Yaratıcı yazarlık atölyeleri dünya genelinde oldukça yaygın bir etkinlik olmasına rağmen Bakü’de ilk defa yapıldı. Bireysel olarak başlattığımız bu eğitimlerin Yunus Emre Enstitüsü tarafından desteklenmesinden memnunum. Bu iş birliği sayesinde yakın gelecekte önemli ve kalıcı sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

