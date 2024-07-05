Çorum'da fahiş fiyat uygulayan 3 firma hakkında tutanak tutuldu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında 704 firmada fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi yapıldığı belirtildi.

Temel gıda, temizlik, giyim ürünleri satan mağazalar ile kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde 6 üründe fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 3 firma hakkında tutanak tutulduğu aktarılan açıklamada, tutanakların Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletildiği ifade edildi.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.