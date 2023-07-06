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Güncel
İHA 06.07.2023 23:44

Ayvalık’ta atlı jandarmalar görev yapıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde görev yapan Atlı Jandarma Timi, sahil bölgesi, plajlar ve ormanlık alanlarda emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla görev yapıyor ve faaliyetlerine aktif bir şekilde devam ediyor.

Ayvalık’ta atlı jandarmalar görev yapıyor

Tim, jandarma personeli ve özel eğitimli atlarından oluşan bir birim olarak halkın güvenliğini sağlamak için sahil bölgesinde, plajlarda ve ormanlık alanlarda sürekli devriye geziyor.

Ayvalık’ta atlı jandarmalar görev yapıyor



Atlı timler suç ve ihlalleri önlemek, güvenliği sağlamak ve vatandaşların huzur içinde vakit geçirmesi amacıyla yoğun bir mesai yapıyor. Atlı Jandarma Timi, özel eğitimli personeli ve atlarıyla zorlu arazi koşullarında etkin bir şekilde görev yapma yeteneğine sahip. Balıkesir Ayvalık'taki sahil bölgesi, plajlar ve ormanlık alanlarda emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla görev yapan Atlı Jandarma Timi, halkın güvenliğini temin etmek ve huzurlu bir ortam sunmak için aktif bir şekilde görev yapıyor.

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