Mersin Mut'ta doğan güzellik: Karaekşi mesire alanı

Mut Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği hizmet alanında bulunan Karaekşi Mesire Yeri, Orman Bakanlığı'nca Milli Park ilan edilen dinlenme yeri olarak hizmet veriyor.



5 hektarlık alanda, günübirlik piknik alanı olan dere kenarında doğa harikası yer haftanın her günü ziyaretçilerini misafir ediyor. Tamamen çınar ve kızılcam ağaçlarıyla kaplı alan için tüm hazırlıkların yapılarak ihaleye verilmesi için bakanlığa müracaat edildiği ve olur raporu geldikten sonra özel sektöre ihaleye verileceği bildirildi. İlçeye gelenlerin uğrak yerleri arasında bulunan Karaekşi Mesire alanına Kurban Bayramında 2 binin üzerinde ziyaretçi geldiği de ifade edildi.



"Güzel ve harika bir mesire alanı"



Bölgeyi gezmeye gelenlerden Cengiz Durmaz, “Güzel ve harika bir mesire alanı. En kısa zamanda ihaleye verilirse daha da güzel olacak. Şu an ihale aşamasında olduğu için lokantasının da kapalı olması üzücü. Ziyaretçilerin beklentisi biran önce açılmasıdır. Herkese gelip gezmelerini tavsiye ediyoruz. Buranın tanıtımının daha da iyi yapılmasını bekleriz” dedi.



Gurbetçilerden İbrahim Arı ise “Mut ilçesi halkından biri olarak yurt dışında çalışmaktayım memleketime gelerek ilk ziyaret ettiğim yer burası. İnanın doğa güzelliğine hayretler içinde kaldım. Bütün özelliğini kaybetmemiş bir görünümü var. Burası gezilmeye değer ve harika bir yer” diye konuştu.