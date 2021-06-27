Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında sporcular ve çevre gönüllüleri Aydos Ormanı’nda temizlik yaptı.

Kartal Belediyesinin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Aydos Ormanı’nı temizleme etkinliğine Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Kars, Aydos Kartalları Grubu, Tempo Spor Kulübü üyeleri, sporcular ve çevre gönüllüleri katıldı.

Etkinlikte, piknikçilerin bıraktıkları çöplerin yanı sıra ormana gelişi güzel atılan metal, pet şişe, plastikler, cam ve kağıt gibi geri dönüştürülebilir malzemeler de ayrı ayrı toplandı. Etkinlik sonunda toplanan atıklar, geri dönüştürülmek üzere Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından teslim alındı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, belediye olarak çevre bilinci ve duyarlılığı ile hizmet verdiklerini belirterek, Aydos Ormanı’nın sadece Kartal değil İstanbul için de kaybedilemeyecek bir değer olduğunu vurguladı.

Özellikle cam şişelerin orman için büyük bir yangın tehlikesi yarattığının altını çizen Tozkoparan, orman alanında piknik yapmaya gelen vatandaşları orman emniyeti ve çevre hassasiyeti konularında duyarlı olmaya çağırdı.