Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) İstanbul'da sona erdi.

Adaylar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uygun şekilde salonlara alındı.

Sınav giren adayların yakınları, okulun dışındaki bekleyişlerini sürdürdü.

Velilerden Çetin Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınava giren oğullarını küçük kızı ve eşiyle beklediklerini söyledi.

Ay, oğlunun ilk defa sınava girdiğini ifade ederek, "Heyecanlıyız. Onun çıkışını bekliyoruz. İnşallah sınavı iyi geçer." dedi.

Anne Sevim Ay ise 2 gündür heyecandan uyuyamadıklarını dile getirerek, "Uyku tutmadı. Allah oğlumun ve tüm öğrencilerin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Necati Toygar ise sınava giren torunu için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Cankurtaran olmayı hedefleyen torununun sınavı için 2 gündür okullara geldiğini anlatan Toygar, "Sıcakta 3 saattir bekliyoruz. Onların hepsine başarılar diliyorum. Dede olarak ona şans diledim ve sarıldık, öptük, sınava gönderdik." ifadelerini kullandı.

"Matematik'te çok zorlandım"

Bazı öğrenciler, sınavın bitmesinin ardından ailelerine sarılırken duygusal anlar yaşandı.

Sınavdan çıkan Esra Kalkan özel bir kolejde okuduğunu kaydederek, "Sınav zordu. Matematik'te çok zorlandım. O yüzden yapabildiğim kadarı yaptım ve sınav süresi yetti. Hedefim eşit ağırlıktı ama sözel de çözdüm. Ailemle geldim, onların yanına gideceğim." dedi.

Yiğit Yazan ise sınavın kendisi için kolay geçtiğini kaydetti. Sayısal dışında her şeyin güzel olduğunu belirten Yazan, "İstediğim bölüme inşallah girerim. Şimdi ailemin yanına gideceğim." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kölük ise sınava ilk kez girdiğini dile getirerek, "Bu sene sorular zordu. Heyecan da vardı. Pandemide girdik okula, o yüzden çok gidemedim. Evden eğitimden de pek verim alamadım. Uluslararası ticaret bölümünü istiyorum. İnşallah kazanırım." şeklinde konuştu.