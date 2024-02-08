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Güncel
İHA 08.02.2024 10:19

Aydın'da yasaklı su ürünleri denetimi

Aydın’ın Söke ilçesinde yasaklı su ürünleri nakli yapan kişilere cezai işlem uygulandı.

Aydın'da yasaklı su ürünleri denetimi
[Fotograf: İHA]

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Söke ilçesinde yasaklı su ürünleri nakli yapanlar denetlendi.

Denetimler çerçevesinde ekipler tarafından durdurulan bir araçta yasaklı su ürünleri ele geçirilirken, araçta bulunan şahıslara da cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Söke ilçemizde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan yol denetiminde yasaklı su ürünleri nakli yapan kişilere müdürlüğümüzce idari işlem uygulanmıştır” sözlerine yer verildi.

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Aydın Su Ürünleri
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