Eskişehir'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Eskişehir-Ankara kara yolunda ilerleyen Yasin Y. idaresindeki otomobil, Uluönder Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Sürücünün kaza yerinde önlem almaması nedeniyle aynı istikamette seyreden Ersin Ç. kontrolündeki otomobil kaza yapan araca çarpmamak için sol şeritte durakladı.
Ersin Ç. yönetimindeki otomobilin durması üzerine arkasında seyreden Recep T. kontrolündeki motosiklet ile Cihan H. idaresindeki motosiklet, her iki otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.