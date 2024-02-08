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Güncel
AA 08.02.2024 09:58

Isparta'da üniversite öğrencisi yolda fenalaşarak hayatını kaybetti

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Janibey Y., Fatih Mahallesi'nde yürürken aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Isparta'da üniversite öğrencisi yolda fenalaşarak hayatını kaybetti

Yolda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Janibey Y., Fatih Mahallesi'nde yürürken ansızın fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Janibey Y., sağlık ekibi tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü, ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemeler sonucu Janibey Y.'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

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