Diyarbakır'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi

Bakan Işıkhan, merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, belediye başkan adaylarının kente ve ilçelere hayırlı olmasını diledi.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önceki seçimlerden çok farklı olacağını belirten Işıkhan, Türkiye'nin ikinci yüzyılda yeni destanlar yazmaya niyetli olduğunu, dolayısıyla bu yüzyılın ilk seçimi olması nedeniyle tüm il ve ilçeler açısından bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Işıkhan, "Bugün inşallah Diyarbakır için bir milat olacak. Diyarbakır'ı gerçek belediyecilikle buluşturacak, şehrimizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak ak kadrolarla milli iradenin, hıyanet şebekelerine galip geldiği günün başlangıcı olacağına inanıyorum. Şunu unutmamalıyız kiz güçlü Türkiye hedefimize giden yol her bakımdan güçlü şehirlerden ve güçlü belediyelerden geçmektedir." dedi.

Işıkhan, Diyarbakır'ın her bir ilçesini hizmetle yarıştıracak gerçek belediyeciliğin AK Parti belediyeciliği olduğunu dile getirdi.

"Diyarbakır'ın annelerine, evlatlarına ve gençlerine güveniyoruz"

Bakan Işıkhan, Diyarbakır'ın, peygamberlere, evliyalara ve ulemaya yurt olmuş bu coğrafyanın en kadim şehirlerinden biri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır, özellikle son yıllarda terörle mücadelemizdeki azim ve kararlılığımızla, Valimiz, Belediye Başkanımızın değerli hizmetleri ve Diyarbakır'ın has evlatları sayesinde artık terörle ve yıkımla değil, olması gerektiği gibi tarihi, kültürü, kardeşliği ve samimiyetiyle anılır hale geldi. Diyarbakır sadece Türkiye’nin değil dünyanın da kültür başkenti. Özellikle hanım kardeşlerime seslenmek istiyorum, sizler evlat nöbetlerinde eli kanlı hain terör şebekelerine diz çöktürmüş kadınlarsınız. Evlatlarınızı terörün elinden aldığınız gibi bu şehrin tüm ilçelerini de sözde demokrasinin, özde terörün hizmetkarlarına bırakmayacağınızı biliyorum. Bakınız bu topraklara boş yere Anadolu demiyoruz. Analarımız, kadınlarımız bu toprakların sigortasıdır, istikbalin garantisidir. Tıpkı çocuklarına sahip çıktığı gibi bu topraklara da sahip çıkar, korur ve kollarlar. Diyarbakır'ın annelerine, evlatlarına, ve gençlerine güveniyoruz. Azmettiğinizde ve inandığınızda Allah'ın izniyle kazanamayacağınız hiçbir zafer olamaz. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Halis Bilden ile ilçelerdeki yol arkadaşlarımızla Diyarbakır, 'Türkiye Yüzyılı' şehirlerinin öncüsü olacak."

Işıkhan, Bilden'in mimar olduğunu, kentin sokaklarıyla birlikte gönülleri de imar edeceğini dile getirdi.

Diyarbakır'ın yıllardır büyük bir fedakarlıkla ve samimiyetle çalışan AK Parti teşkilatına güvendiğini aktaran Işıkhan, "Çalınmadık kapı, dokunulmadık gönül, ulaşılmadık tek bir insan bırakmayacaklarına yürekten inanıyorum. 'Türkiye yüzyılı' şehirleri için hazırız, kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"AK Parti markasını işbaşına getirelim"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Türkiye'nin hedeflerinin daha gelişmiş bir demokrasi, daha kalkınmış bir ekonomi ve daha huzurlu bir toplum olduğunu söyledi.

Ala, "Siyaset farklılıkları ve farklı düşünceleri ifade etme imkanı veren yegane ve doğru bir mecradır. Bunu güçlendirecek, yeni bir anayasayla da taçlandıracağız. Hak ve özgürlükleri garanti altına alıp daha da geliştireceğiz." dedi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin tarihte nadiren görülen depremlerden biri olduğunu dile getiren Ala, bu kadar yıkıcı bir depremin ardından devletin tüm mekanizmalarıyla harekete geçtiğini, bugüne kadar yapılması gereken ne varsa yaptığını ve yapacağını anlattı.

Ala, Geçen sene yapılan seçimde milletin Türkiye'nin önünü açtığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şimdi de şu güzelim şehirleri gerçekten işi gücü belediyecilik olan, 'Türkiye yüzyılı' vizyonuyla şehirlerimizin ihtiyaçlarını, vizyonunu ile birleştirecek anlayışı işbaşına getirelim. Önümüzdeki 5 yıl da belediyeler için siyasi otoban olsun. Tam gaz yolumuza ilerleyelim. Artık ufak tefek tartışmalarla vaktimizi geçirmeyelim. Daha önceki seçimde ne yaptılar? Biz projelerden, programlardan bahsederken 6'lı masa kurdular, sonra masanın altından öyle protokoller çıktı ki 6'lı masanın etrafında oturan paydaşlardan, ortaklardan birkaçı 'Aman iyi ki de biz kazanmamışız yoksa milletin başı belaya girerdi. Allah bizi bu uçurumdan korumuş.' dediler. Bunlara belediye de emanet etmeyin."

Türkiye'yi hak ettiği hedeflere götüreceklerine inandıklarını belirten Ala, Türkiye'nin en önemli hedefinin ekonomide, demokraside, kalkınmada, huzurda, güvende, insanına saygıda, temel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınmasında ve daha da geliştirilmesinde dünyanın en büyük, parmakla sayılan ülkesi arasına girmek olduğunu kaydetti.

Ülkeler kadar artık şehirlerin de rekabet ettiğini anlatan Ala, "Şehirlerimizi her şeyiyle ön plana çıkaracak ve geliştirecek vizyon sahibi kardeşlerimizi, AK Parti markasını işbaşına getirelim." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden de birer konuşma yaptı.

Toplantıda, AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarının ilçelerden Bağlar'da Bedirhan Akyol, Yenişehir'de Muhammed Asena, Sur'da Mehmet Dilek, Kayapınar'da Ali Rıza Fırat, Bismil'de Behiye Arslan, Çermik'te Şeyhmus Karamehmetoğlu, Çınar'da Davut Arzu, Çüngüş'te Ali Suat Akmeşe, Dicle'de Felat Aygören, Eğil'de Fırat Seydaoğlu, Ergani'de Kemal Atabey, Hani'de Mehmet Fatih Kayhan, Hazro'da Fuat Mehmetoğlu, Kocaköy'de Şerafettin Yiğit, Kulp'ta Ömer Faruk Yeprem, Lice'de Abdulhalık Tuncay, Silvan'da ise Mehmet Işıktaş olduğu açıklandı.

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş ile partililer katıldı.