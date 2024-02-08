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Güncel
İHA 08.02.2024 09:39

Çanakkale'de polis ekipleri 21 olaya müdahale etti: 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında meydana gelen olaylara müdahale etti. Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği, 8 olayda 10 şüpheli hakkında işlem yaparken, ele geçirilen kaçak eşyalar arasında papağan, sigara sarma makinesi, makaron, tütün ve kaçak sigara bulunuyordu.

Çanakkale'de polis ekipleri 21 olaya müdahale etti: 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği, 1 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 8 olayda 10 şüpheli hakkında işlem yaptı. Bu olaylarda ele geçirilen eşyalar arasında 2 adet papağan, 3 adet sigara sarma makinesi, 91 bin 400 adet makaron, 10 kilo kıyılmış tütün, 9 adet elektronik sigara, 569 paket kaçak sigara ve 180 paket sigara sarma kağıdı bulunuyordu.

Organize Suçlar Büro Amirliği'nden ele geçirilen silahlar

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği, 6136 SKM suçundan meydana gelen 7 olayda 8 şüpheli hakkında işlem yaptı. Bu olaylarda ele geçirilen silahlar arasında 2 adet av tüfeği, 1 adet uzun namlulu silah, 7 adet tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 71 adet tabanca fişeği, 1 adet komando bıçağı ve 2 adet boş mayon kutusu bulunuyordu.

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