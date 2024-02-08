Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.02.2024 00:36

Mersin'de düğün konvoyunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, düğün konvoyundaki aracıyla yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Mersin'de düğün konvoyunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 Cadde'deki düğün konvoyunda bazı kişilerin yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen şüphelilerden İ.Ç. (33), olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Ekipler, "çakar" diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı cipin de olduğu 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 lira ceza uyguladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Iğdır'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:17
Irak, ABD'nin Bağdat saldırısını "egemenliğe düşmanca saldırı" olarak nitelendirdi
01:15
Polis helikopterine lazer tutan kişiye 91 bin lira ceza
00:55
Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanacak
00:51
ABD, Irak'ta düzenlediği saldırıda Ketaib Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu
00:51
Ağrı'da rahatsızlanan kadın 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı
23:58
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor
Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor
FOTO FOKUS
Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ