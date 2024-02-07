Çok Bulutlu 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.02.2024 23:57

Çorum'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

Çorum’da bir kişi tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Çorum'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

Deniz C.E. (21), bir arkadaşı ile Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde yürüdüğü esnada tanımadıkları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralı genç olay yerinden kaçarak Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir iş yerine sığındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Deniz C.E, polise verdiği ifadede saldırganın "Ne bakıyorsun" dedikten sonra kendisini bıçakla yaraladığını söyledi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Kayseri'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:17
Irak, ABD'nin Bağdat saldırısını "egemenliğe düşmanca saldırı" olarak nitelendirdi
01:15
Polis helikopterine lazer tutan kişiye 91 bin lira ceza
00:55
Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanacak
00:51
ABD, Irak'ta düzenlediği saldırıda Ketaib Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu
00:51
Ağrı'da rahatsızlanan kadın 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı
23:58
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor
Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor
FOTO FOKUS
Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ