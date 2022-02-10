Kuşadası ilçesindeki Dipburun Jandarma Karakolu'na gelen Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmen, sahilde ayağından yaralı 1 kadın düzensiz göçmen olduğunu bildirerek yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik botu tarafından karadan ulaşım olmayan bir mevkiden kurtarılan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Jandarmaya ihbarda bulunan düzensiz göçmen, lastik bot içerisinde 20 kişilik grup olduklarını, Sisam Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik botunu gördükten sonra panikleyerek kayalıklara çarptıklarını ve bu esnada 1 kadın göçmenin ayağından yaralandığını söyledi.

Darbedilen göçmenler Türkiye'ye sığındı

Yaralılara rağmen Yunan unsurları tarafından darbedildiklerini, değerli eşyalarının alındığını ve bota bindirildiklerini anlatan düzensiz göçmen, Türk kara sularına yakın bir noktada can yeleksiz olarak denize atıldıklarını, daha sonra yüzerek sahile çıkmayı başardıklarını ve Türk bayrağını gördüklerinde jandarmaya giderek yardım talep ettiklerini vurguladı.