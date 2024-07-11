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Güncel
AA 11.07.2024 12:17

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Fotograf: AA]

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında örgütün elebaşı O.S.'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 620 gram sentetik uyarıcı, 54 gram esrar, tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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