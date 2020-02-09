Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da trafik kazası meydana geldi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kuşadası'ndan Söke yönüne giden Hakan Üyücü'nün kullandığı 48 NL160 plakalı otomobil, Granta mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan Üyücü ile yanındaki Erol Pınargöl, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Etiketler: aydın söke ilçesi trafik KazasıSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 10:14
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