Ataköy Mahallesi'nde, tarım aletlerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ASKİ ve Karacasu Belediyesinden de 2 su tankerinin takviye olarak katıldığı çalışma sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında bir traktör zarar gördü, depoda hasar oluştu.