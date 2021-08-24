Doruk, 21 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağış sonucu Murgul'da meydana gelen sel ve heyelanın dere yatakları ve bazı yollarda oluşturduğu tahribatın giderilmesine yönelik DSİ 26. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresince sürdürülen çalışmaları inceledi.

Doruk, Kabaca Deresi tahkimatı, hasar gören köy yollarının iyileştirilmesi ve içme suyu proje çalışmaları hakkında yerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Doruk'a incelemelerinde, Murgul Kaymakamı Kemal Balaban, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Özel İdaresi yetkilileri ve köy muhtarları eşlik etti.