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Güncel
İHA 31.08.2023 09:33

Aydın’da son 7 ayda 647 bin dolarlık ihracat yapıldı

Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın’ın 2023 yılı Ocak-Temmuz ayı ihracat rakamı belli oldu. Son 7 aylık ihracatı bir önceki yılın aynı dönemlerine göre yüzde 6 düşerken, ithalat ise yüzde 39 oranında arttı.

Aydın’da son 7 ayda 647 bin dolarlık ihracat yapıldı

Aydın’ın 2023 yılı Ocak - Temmuz ayı ihracat ve ithalat rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Dış Ticaret İstatistikleri’ne göre 2022 yılının aynı dönemlerine göre 2023 yılı Ocak-Temmuz ayları ihracatında yüzde 6 oranında bir düşüş yaşanırken, ithalatında ise yüzde 39 oranında bir artış yaşandı.

Aydın’da Ocak-Temmuz ayları 2022 yılında toplam 690 bin 310 dolar ihracat yapılırken, bu rakam 2023 yılında toplam 647 bin 382 dolar oldu. En yüksek ihracat 115 bin 74 dolar ile Mart ayında gerçekleştirildi. En düşük ihracat ise 76 bin 592 dolar ile Temmuz ayında gerçekleştirildi.

Ocak - Temmuz 2022 tarihlerinde Aydın’da toplam 254 bin 386 dolar ithalat yapılırken, 2023 yılında 353 bin 773 dolar değerinde ithalat yapıldı. En yüksek ithalat 70 bin 873 dolar ile Haziran ayında gerçekleştirildi. En düşük ithalat ise 27 bin 128 dolar ile Ocak ayında gerçekleştirildi. 

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