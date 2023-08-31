Aydın’da son 7 ayda 647 bin dolarlık ihracat yapıldı

Aydın’ın 2023 yılı Ocak - Temmuz ayı ihracat ve ithalat rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Dış Ticaret İstatistikleri’ne göre 2022 yılının aynı dönemlerine göre 2023 yılı Ocak-Temmuz ayları ihracatında yüzde 6 oranında bir düşüş yaşanırken, ithalatında ise yüzde 39 oranında bir artış yaşandı.



Aydın’da Ocak-Temmuz ayları 2022 yılında toplam 690 bin 310 dolar ihracat yapılırken, bu rakam 2023 yılında toplam 647 bin 382 dolar oldu. En yüksek ihracat 115 bin 74 dolar ile Mart ayında gerçekleştirildi. En düşük ihracat ise 76 bin 592 dolar ile Temmuz ayında gerçekleştirildi.



Ocak - Temmuz 2022 tarihlerinde Aydın’da toplam 254 bin 386 dolar ithalat yapılırken, 2023 yılında 353 bin 773 dolar değerinde ithalat yapıldı. En yüksek ithalat 70 bin 873 dolar ile Haziran ayında gerçekleştirildi. En düşük ithalat ise 27 bin 128 dolar ile Ocak ayında gerçekleştirildi.