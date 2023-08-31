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Güncel
AA 31.08.2023 06:57

ABD'den Nvidia çiplerinin bazı Orta Doğu ülkelerine ihracatına kısıtlama

ABD yönetimi, Nvidia'nın bazı yapay zeka çiplerinin ihracatına yönelik kısıtlamayı Çin'in yanı sıra, Orta Doğu'daki bazı ülkeler de dahil olmak üzere diğer bölgelere genişletti.

ABD'den Nvidia çiplerinin bazı Orta Doğu ülkelerine ihracatına kısıtlama
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 30 Haziran 2023 ile biten çeyreğe ilişkin dosyasını sundu.

Dosyada, şirketin ABD yönetimi tarafından Orta Doğu'daki bazı ülkeler de dahil olmak üzere belirli müşterilere ve diğer bölgelere yönelik A100 ve H100 çiplerinin ihracatı için ek lisanslama gerekliliği konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.

Nvidia'nın sunduğu dosyada, Orta Doğu'daki hangi ülkelerin yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kısıtlamasından etkilendiği belirtilmedi.

Şirket geçen yıl, ABD'li yetkililerin söz konusu çipleri Çin'e ihraç etmeyi bırakmasını söylediğini açıklamıştı.

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