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Güncel
AA 25.06.2024 19:44

Aydın'da seyir halindeki otomobil yandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'da seyir halindeki otomobil yandı

N.Y. idaresindeki otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Arslanlı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen sürücü, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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Aydın Yangın Polis İtfaiye
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