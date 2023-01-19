Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 21 Trafik Timi ve 44 personelin katılımıyla “Personel-İşçi Servis Araçları ve Sürücülerin Denetimi” faaliyeti gerçekleştirildi.

Faaliyette 1345 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 36 araç sürücüsüne-sahibine cezai işlem uygulandı, 13 araç trafikten men edildi.