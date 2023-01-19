Merkez ilçeye bağlı Kardeşler köyü Ulutan Barajı mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı atmaca buldu.

İlk müdahalesi jandarma personelince yapılan atmaca, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı atmaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.