Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta yaralı halde bulunan atmaca tedaviye alındı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ta yol kenarında yaralı halde bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Merkez ilçeye bağlı Kardeşler köyü Ulutan Barajı mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı atmaca buldu.
İlk müdahalesi jandarma personelince yapılan atmaca, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yaralı atmaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Etiketler: Zonguldak
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