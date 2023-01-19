DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlüklerince inşa edilen Kapisre Deresi ve yan kolları inşaatında sağ sahil ve sol sahilde 1100 metre taşkın koruma duvarları yapılıp ilçe merkezinin koruma altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, işin fiziksel gerçekleşmesinin yüzde 88 seviyesinde olduğu kaydedildi.