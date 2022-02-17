Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da otomobil ile motosiklet çarpıştı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücü genç ağır yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde dün gece saatlerinde seyir halindeki otomobil ile bir motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
O esnada bölgede devriye gezen polis ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı
Etiketler: Ambulans Aydın Polis Trafik Kazası
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