İlçe genelinde gıda ürünü satan işletmeleri denetleyen ekipler, etiket ve kasadaki fiyatları kontrol etti.

Çaldıran Belediyesi Zabıta Amir Yardımcısı Murat Aladağ, yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan KDV oranının düşürülmesinin ardından Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin talimatı ile sahaya çıktıklarını söyledi.

Vatandaşların denetimden memnun kaldığını ifade eden Aladağ, "İlçe halkımızın oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına raf etiket fiyatı ile kasa etiket fiyatının uyup uymadığı ve KDV indiriminin yansıtılıp yansıtılmadığını konusunda denetimlerimize hız kazandırdık. Bundan sonraki süreçlerde de belli periyotlarda denetimlerimiz devam edecektir." diye konuştu.