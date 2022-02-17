Tarsus'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, K.O. ve E.A'nın çalıştıkları eczanede, 7 farklı kişi adına uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren 434 hapı reçete ettikleri tespit edildi.

Şüpheliler hapları eczaneden çıkarırken jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren haplar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.