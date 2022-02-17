Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de reçete operasyonu: 2 eczane çalışanı gözaltına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'de uyuşturucu ve uyarıcı içeren 434 hapı 7 farklı kişiye reçete ettikleri iddiasıyla 2 eczane çalışanı gözaltına alındı.
Tarsus'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, K.O. ve E.A'nın çalıştıkları eczanede, 7 farklı kişi adına uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren 434 hapı reçete ettikleri tespit edildi.
Şüpheliler hapları eczaneden çıkarırken jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren haplar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Mersin Uyuşturucu
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