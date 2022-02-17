Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da otomobil ile ambulans çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da hasta taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı ile hasta ve hasta yakını yaralandı.
Çorum'da Baki Solak idaresindeki Dodurga 112 Acil Servis'e ait ambulans, Samsun-Ankara kara yolu Çorum İskilip kavşağında, Hasan Şentürk'ün kullandığı otomobille çarpışarak devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar, ana yol üzerine devrilen ambulanstakilerin yardımına koştu.
Ambulans sürücüsü ile görevli Tevfik Güney, Hanife Çakal, hasta Ali Abbas Kaçar ile refakatçisi Hülya Kaçar yaralandı.
Başka bir ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Ambulans Çorum Trafik Kazası
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