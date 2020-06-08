Aydın'da alınan bilgiye göre Köprülü Veysipaşa Mahallesinde Özay Zengin'e ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle küçük tüp patladı. Sesi duyan komşular, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Patlamayla birlikte evin bazı camları kırıldı, evde yangın çıktı.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.

Hafif yaralanan Zengin ise ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.