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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne 200 yeni üye
[Fotoğraf: AA]
Kapanan Samsun Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 200 hayvan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Kamyonlarla kente getirilen hayvanlar, uzmanlar tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra hayvanat bahçesine alındı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Hayvanlar 21 gün karantinada kalacak
Hayvanların 21 gün karantinada kalacağını ifade eden Özsöyler, "Bunların içinde ayı, aslan, koyun, deve kuşu gibi hayvanlar var. Bunları ilk olarak sağlık kontrolünden geçirdik. Tüm kontrollerini yaptık. Bu hayvanlara özel yerler yaptık. Bunlar 21 gün karantinada kalacak ardından ziyaretçilerin görebileceği yerlere koyacağız" dedi.
Özsöyler, 1 Haziran'da ziyaretçi almaya başladıklarını anımsatarak, herkesi Gaziantep Hayvanat Bahçesini gezmeye davet etti.
Etiketler: gaziantep hayvanat bahçesi 200 yeni üyeSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 13:57
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