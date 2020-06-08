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Çine'de traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde alınan bilgiye göre, Aydın’dan Muğla istikametine giden Mustafa Akgündüz idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Altınova Mahallesi mevkisinde aynı istikametteki Nevzat Öktem idaresindeki 09 LK 882 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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