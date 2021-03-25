Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsünün "dur" ihtarına uymaması sonucu kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında bariyerlere çarparak duran araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Araçtaki aramada, 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde bugüne kadar tek seferde ilk kez bu kadar çok metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.