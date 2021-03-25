Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ayhan Altay yönetimindeki 09 AEA 754 plakalı traktör, Balısıkköy Mahallesi'ndeki tarlada devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Altay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi incelemenin ardından hastanenin morguna konuldu.
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