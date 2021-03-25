Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta otomobil dolandırıcılığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta, çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sundukları iddiasıyla 22 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattığı öne sürülenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürdüğü belirlenen 22 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda, 17 otomobil ile 5 motor bloğu ele geçirildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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