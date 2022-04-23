Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da evlerden kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, evlerden kazan çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçede son dönemde evlerde meydana gelen kazan hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Polis, hırsızlığı, ilçede mutfak tüpü satışı yapan bir iş yerinde çalışan Ş.Ş. ile A.B'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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