Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gölbaşı-Malatya kara yolunda durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 105 gram sentetik uyuşturucu, 47,32 gram esrar 60 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu Narkotik
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