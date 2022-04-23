Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da tarlalarda çiçek açan kanola bitkisi, güzel görüntüler oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Hayrabolu ve Kapaklı ilçelerinde yetişen kanola, fotoğraf severlerin ilgisini çekiyor.
Kanola, son yıllarda artan ekim alanıyla da çiftçilerin tercih ettiği alternatif ürünler arasında yer alıyor.
Hayrabolu Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, bu yıl ilçede 12 bin 212 dekar alanda yağlık kanola bitkisi ekildiğini söyledi.
Çıkrıkçılı, kanola yağının pazarlamasının dernek tarafından yapılacağını kaydetti.
Etiketler: Tekirdağ
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