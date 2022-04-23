Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
[Fotoğraf AA]
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Bazı hava yolu şirketlerinin, Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi.
Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Etiketler: Trabzon Hava Sıcaklıkları Ulaşım Hava Kirliliği
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