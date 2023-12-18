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Güncel
AA 18.12.2023 09:46

Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Yeni Mahalle Aydoğdu Sokak'ta, B.A, S.Ç, M.T. ile H.E. ve E.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, B.A, tabancayla H.E'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.E, sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen H.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen B.A, S.Ç. ve M.T'yi gözaltına alındı.

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