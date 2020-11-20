Aydın'ın Didim ilçesinde alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi'nde Nigar Yamac'a ait hayvan çiftliğinde saman balyalarının bulunduğu binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çiftliğe itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yaklaşık 1000 saman balyasının zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.