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Güncel
İHA 07.04.2023 10:32

Aydın'da asayiş ekipleri 3 ayda 558 şahsı yakaladı

Aydın İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 2023 yılının ilk 3 ayında 558 şahıs yakalandı.

Aydın'da asayiş ekipleri 3 ayda 558 şahsı yakaladı

Aydın İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yunus ekipleri tarafından 2023 yılının ilk 3 ayında yapılan çalışmalarda; aralarında bilişim sistemleriyle dolandırıcılıktan 20 yıl 2 ay, hırsızlıktan 18 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası olan şahısların içerisinde olduğu ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 158 şahıs ile, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda da, aralarında hırsızlık suçundan 40 yıl, kasten öldürme suçundan 24 yıl, uyuşturucu madde suçlarından 16 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 13 yıl cezası olan 400 kişi olmak üzere toplamda 558 kişi yakalandı.

Yapılan uygulamalarda ise, 45 şahıstan çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 12 şahıstan 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tüfek ve 68 adet fişek ile hırsızlık malzemeleriyle 14 şahıs suç üstü, 8 şahısta da çaldıkları motosiklet ve otomobiller ile birlikte yakalandı. 

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