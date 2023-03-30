Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 09:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da 14 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı
[Fotograf: İHA]
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Sultanhisar’da 2 ayrı “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından araması bulunan ve hakkında toplam 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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