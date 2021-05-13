Yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tır şoförleri, bayram namazlarını kıldıktan sonra şoför arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Tır parkında sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır şoförleri, daha sonra aileleriyle telefonla görüşerek bayramlarını kutladı.

Tır şoförü Özcan Çapar, AA muhabirine, bayramı ailelerinden uzak geçirmenin burukluğunu yaşadığını söyledi.

Tır şoförlerinin hayatının yollarda geçtiğini belirten Çapar, "Ailemizle telefonda bayramlaştık. Uzun yol şoförlerinin bayramı, seyranı pek olmuyor." dedi.

Bir başka tır sürücüsü İsmail Malgir ise bayramın sağlık ve huzur getirmesini temenni etti.

Evlerinden uzak bayram geçirmenin hüznünü yaşadıklarını anlatan Malgir, "Ailemizden uzaktayız, bayramlarımız böyle geçiyor. Rızkımızın peşindeyiz. Allah hayırlısıyla eve dönmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Murat Elmas da ilk kez bayramı ailesinden uzakta geçirdiğini belirterek, burukluk yaşadığını dile getirdi.