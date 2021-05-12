Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk köyü yolunda M.F.A. idaresindeki cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araçtakilerden 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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