Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı’da çamura saplanan 2 inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ağrı merkez Suçatağı köyünde Murat Nehri yakınlarında otlayan 2 inek, farklı noktalarda çamura saplandı.
İneklerin sahipleri kendi imkânları ile hayvanlarını kurtaramayınca Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerindan yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, inekleri halatla kurtardı. İneklerine kavuşan sahipleri iftaiye erlerine teşekkür etti.
Etiketler: İtfaiye
Son Haberler
- 18:56
- 18:46
- 18:44
- 18:53
- 18:33
Sıradaki Haber
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen Mısır'da Türkiye rekoru kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz